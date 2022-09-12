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    Abdullah Avcı'dan oyuncularına gol uyarısı

    Adana Demirspor maçı öncesi Abdullah Avcı futbolculara,"Kaliteli ayaklara sahibiz. Uzaktan şut çekmekten de geri durmayın. Fark yaratın. Gerçek Trabzonspor'u artık herkese izletmeliyiz" dedi.
    • 12.09.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 13:09
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    Abdullah Avcı'dan oyuncularına gol uyarısı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, Süper Lig'de zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

    Teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde oyuncularına uyarılar yaptı.

    "Gerçek Trabzonspor'u herkese izletmeliyiz"

    "Hataların bedeli ağır oldu. Artık gerçek Trabzonspor'u herkese izletmeliyiz" diyen Avcı, "Evet, tüm kulvarlar zor olabilir, rakipler de güçlü olabilir ama bunların hiçbiri bahane olamaz. Biz kaliteli bir takımız. Ferencvaros maçı geride kaldı. Şimdi önümüze bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı dan oyuncularına gol uyarısı #1

    "Uzaktan şut atmaya çekinmeyin"

    Sahada diri, birbiriyle yardımlaşan ve daha fazla boş koşu yapan bir Trabzonspor olması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Daha fazla rakibin arkasına ve kenarlardan ceza sahasının içindeki hedefe doğru paslar atmalıyız. Kaliteli ayaklara sahibiz. Uzaktan şut çekmekten de geri durmayın. Fark yaratın. Gerçek Trabzonspor'u artık herkese izletmeliyiz." diye konuştu.

    Abdullah Avcı dan oyuncularına gol uyarısı #2


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