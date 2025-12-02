Abdullah Avcı'dan Rizespor açıklaması

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında 1-0 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından istifa etmişti.

Rizespor'un teknik direktör adayları arasında bulunduğu öne sürülen Abdullah Avcı'dan, konuya ilişkin açıklama geldi.

"ŞEHRİMİN TAKIMI RİZESPOR'A BAŞARILAR DİLERİM"

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde hakkımda Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Rizespor’a başarılar dilerim.