Abdullah Kavukcu'dan şampiyonluk sözleri!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların hedefinin her zaman olduğu gibi mücadele ettiği tüm kulvarlarda en büyük başarıyı elde etmek olduğunu söyleyen Kavukcu, "Önümüzde kalan dokuz final maçında ortak sözümüz, 'Konsantrasyon'. Hedefimiz ise 26. şampiyonluğu taraftarımızla birlikte kutlamak. Önümüzde 9 final maçımız var. Ligde şampiyon olmak istiyorsak bu 9 maçı da kazanmak zorundayız. Bizi şimdiden şampiyon ilan edenler var ama şu an hiçbir şey bitmiş değil. Her maçı tek tek bir final olarak değerlendiriyoruz. Galatasaray camiası kenetlenmiş durumda ve tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi’nde de turları geçerek buraya kadar geldik. Önümüzdeki maçlarda takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Camı açtığınızda çiçek kokularını hissediyorsanız Galatasaray’ın mevsimi gelmiştir. Çünkü mayıslar Galatasaray’ındır. Beşiktaş maçını geride bıraktık şu anda tüm konsantrasyonumuz Liverpool maçı. Daha önce Liverpool'u yendik, yine yenebileceğimize inanıyoruz. İnşallah yine başaracağız" diye konuştu.

"SPORTMENLİK DE BİZİM İÇİN EN AZ REKABER KADAR ÖNEMLİDİR"

Beşiktaş derbisinin, Türk futbolu açısından son derece önemli bir karşılaşma olduğunu aktaran Abdullah Kavukcu, "Maç sırasında kalecimiz Uğurcan Çakır sakatlandığında, topu sportmenlik gereği dışarı attı. Biz futbolu her zaman Fair-Play anlayışıyla öğrendik ve bu oyunun temelinde sportmenliğin olduğuna inanıyoruz. Böyle durumlarda beklenti, topun rakip takım tarafından geri verilmesidir. Galatasaray için en önemli değerlerden biri Fair-Play'dir. Böyle bir pozisyonda gol çıksaydı, bundan kim memnun olacaktı? Futbolun ruhuna uygun olan davranışın ne olduğu herkes tarafından biliniyor. Beşiktaş ile oynanan son iki maça bakıldığında tablo da ortada. Birinde 60 dakika, son maçta ise Galatasaray yine 10 kişi kalmış ve yaklaşık 40-45 dakikaya yakın eksik oynamış. Buna rağmen kazanamamışsınız. Biz sizin yerinizde olsak bu durum üzerine açıklama yapmak yerine sahaya ve oyuna odaklanırdık. Ancak görüyoruz ki hemen açıklamalar yapılıyor ve bahaneler üretiliyor. Galatasaray, kimsenin başarısızlığını ve bahanelerini örtecek bir kulüp değildir. Biz kendi işimize bakarız. Biz Fair-Play konusunda futbolun ruhuna uygun davranılması gerektiğine inanıyoruz. Galatasaray olarak sahada her zaman en güçlü mücadeleyi veririz ama sportmenlik de bizim için en az rekabet kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA OSIMHEN GİBİ KAÇ OYUNCU VAR"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen hakkında çıkan haberlere açıklık getiren Kavukcu, "Victor Osimhen hakkında sürekli farklı yorumlar yapılıyor. Dünyada Osimhen gibi kaç oyuncu var? Kıyaslanan oyuncuların rakamlarına bakmak lazım. Osimhen’in maaşı üzerinden farklı yorumlar yapılıyor ama gerçekler ortada. Osimhen, yıllık Al-Hilal'in 50 milyon euro teklifini reddetti. Toplam 3 senelik 150 milyon euro kontratı reddetmiş oldu. Böyle bir adam parasını alamıyor diye oynamamazlık yapar mı? Eğer Galatasaray taraftarı böyle olmasaydı, bu kadar sevgi ve destek olmasaydı Osimhen bugün burada olmazdı. Taraftarımızın oyuncularımıza verdiği destek dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay görülmez. Şu bir gerçek Osimhen, Galatasaray tarihinde yerini alacak" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY HEM SPORTİF HAM MALİ ANLAMDA ÇOK GÜÇLÜ BİR NOKTAYA DOĞRU İLERLİYOR"

Galatasaray'ın son yıllarda Avrupa'da önemli bir ivme yakaladığını belirten Abdullah Kavukcu, sözlerine şöyle devam etti:

Karşılaştığımız takımların ekonomik büyüklükleri ortada. Avrupa futbolunda milyar euroluk kadrolar var. Biz de bu seviyeye yaklaşan bir kulüp olmak için çalışıyoruz. Başkanımızın önderliğinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu hedef doğrultusunda kulübün ekonomik yapısını daha da güçlendirmek zorundayız. Son dönemde locadan sponsorluklara kadar birçok alanda önemli gelirler elde ettik. Galatasaray bugün hem sportif hem mali anlamda çok güçlü bir noktaya doğru ilerliyor. Oyuncularımızın maaşlarını planlı şekilde ödüyoruz. Prim sistemimiz düzenli şekilde işliyor. UEFA kriterleri konusunda da herhangi bir problemimiz yok. Kriterlere göre harcamalarınız gelirinizin yüzde 70'ini geçmemesi gerek. Biz bu oranı yüzde 68 ile geçtik.

"GALATASARAY, MAAŞLARINI ÇATIR ÇATIR ÖDÜYOR"

Maaşların ödendiğini ifade eden Kavukcu, "Şu anda borçsuzluk dönemine giriyoruz. Galatasaray, maaşlarını çatır çatır ödüyor. Kulüplere parasını ödüyor. UEFA kriterleri konusunda da Allah'a şükürler olsun alnımız açık. Ocak ayında ilk 6 aylık raporumuzu tutturduk. Seneye elimizin daha rahat olacağını düşünüyoruz. Şu anda giden oyuncular ve ödediğimiz maaşlar var. Bunlar seneye olmayacak. Bu Galatasaray'ın önünü çok daha net bir şekilde açmış olacak" diye konuştu.

"LOCALARIN TAMAMI SATILDI VE HALA TALEP VAR"

Kulübün gelirlerini artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Abdullah Kavukcu, "Bir locanın yıllık 700 bin euroya satılabileceğini birçok kişi düşünmezdi ama biz bunu başardık. Locaların tamamı satıldı ve hala talep var. Sponsorluk gelirlerinde de ciddi artış sağladık. PUMA ile yaptığımız anlaşmayı yıllık 4 milyon euro seviyesinden 8.3 milyon euroya çıkardık. Bonuslarla 13 milyona euroya yakın gelir elde edeceğiz. Galatasaray’ın markası her geçen gün daha da büyüyor. Sermaye artışı sürecinde de Galatasaray’ın gücünü gördük. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kulübümüz için önemli bir finansal adım attık. Bu sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına alan bir adımdır" dedi.

"HEDEFİMİZ GALATASARAY'I AVRUPA'DA KALICI BAŞARI ELDE EDEN KULÜPLERDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK"

Mağazacılık alanında da önemli bir başarılar yakaladıklarını vurgulayan Kavukcu, "Bugün Türkiye’de en çok satış yapan kulüp konumundayız. Bu başarıyı bir adım daha ileriye taşımak için mağazacılık tarafını halka açmayı planlıyoruz. Şu anda yaklaşık 600 milyon dolar değerine ulaşmış bir şirket yapısından bahsediyoruz. SPK onayının ardından gerekli süreçleri tamamlayarak halka arzı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Böylece Galatasaray’ın borsada işlem gören yeni bir şirketi daha olacak. Bizim hedefimiz Galatasaray’ı Avrupa’da kalıcı başarı elde eden kulüplerden biri haline getirmek" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR GALATASARAY OLACAK"

Takım içinde gerçek bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Abdullah Kavukcu, "Futbolcularımızla kurulan iletişim de çok güçlü. Başkanımız Dursun Özbek futbolcular ile çok yakından ilgileniyor. Futbolcularla sürekli iletişim halindeyiz. Başkanım, haftanın 4 günü Kemerburgaz'da. Her futbolcuya dokunuyoruz. Her futbolcuyla sohbet ediyoruz. Her maç öncesi konuşuyoruz. Futbolcular, başkanla baba oğul gibi oldular. Galatasaray’ın önü çok açık. Önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir Galatasaray olacak" diyerek sözlerini tamamladı.