Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız

Abdurrahim Albayrak, Ç.Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera'ya moral olacak bir açıklama yaptı. Albayrak, "Sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağız. Oynamadığı ayların da parasını alacak" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, Muslera üzüntüsü yaşanıyor.

Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Uruguaylı kaleci, oyuna devam edememiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Kaval kemiğinde kırık meydana gelen 34 yaşındaki file bekçine sahip çıkan sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sözleşmesinin iki yıl daha uzatılacağını açıkladı.

"OYNAMADIĞI AYLARIN DA PARASINI ALACAK"

Milliyet'e konuşan yönetici Abdurrahim Albayrak, “Muslera’nın bir yıl daha sözleşmesi var. Bunu iki yıl daha uzatacağız. Oynamadığı sürede, oynuyormuş gibi ödemelerini yapacağız. Başarılarını anlatmaya gerek yok. Sekiz yılda 14 kupa, kolay mı? Bu başarılarda onun da alın teri var. O bizim evladımız, asla onu zor gününde yalnız bırakmayacağız.” dedi.