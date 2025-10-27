Acun Ilıcalı: Türk futbolu için yabancı hakem şart

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakemlerle ilgili ortaya çıkan bahis skandalının ardından bir paylaşım yaptı.

İngiliz ekibi Hull City ve Slovenya takımı Maribor'un sahibi olan Ilıcalı, yaptığı paylaşımda yabancı hakemin şart olduğunu söyledi.

"YABANCI HAKEM ŞART"

Acun Ilıcalı, "Yöneticilik yaptığım dönemde defalarca söylemiştim, bugün bir kez daha söylüyorum. Türk futbolu için yabancı hakem şart." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu temiz yarınlara taşımak amacıyla devlet birimleriyle yaptıkları çalışmaların sonucunda 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 371 hakemin 152'sinin de aktif olarak bahis oynadığını söylemişti.