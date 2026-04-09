Acun Ilıcalı'dan 'Maribor'u satacak' iddialarına cevap geldi

Acun Ilıcalı'nın iki yıl önce büyük hedeflerle satın aldığı Slovenya ekibi Maribor'da sular durulmuyor.

Saha içinde beklenen başarıların gelmemesi ve şampiyonlukların rakiplere kaptırılması, kulübün geleceği hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Temmuz 2024'te sportif direktörlüğe getirilen Cem Başgül hamlesi ve yapılan çok sayıda yabancı oyuncu transferine rağmen Maribor, üst üste iki yılı kupasız kapattı.

MARIBOR'U SATIYOR İDDİASI ORTAYA ATILDI

Bu sezon da lig şampiyonluğu Celje'ye kaptırılmak üzere.

Öte yandan Ilıcalı’nın kulüpteki stratejisini ne kadar sürdüreceği tartışılmaya başlandı.

Sloven basınında öne çıkan haberlere göre ise; potansiyel yatırımcıların Maribor'un durumunu değerlendirmeye başladığı ve Acun Ilıcalı'nın da belirli bir fiyata kulübü teslim etmeye hazır olduğu ifade edilmişti.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Maribor Taraftarları,







Kulübü satmak için müzakere halinde olduğumuzu öne süren haberler gerçeği yansıtmıyor. Tamamen takımımıza ve misyonumuza odaklanmış durumdayız.







Kalan maçlar için her gün hazırlık yaparken, aynı zamanda gelecek sezonlarda daha güçlü bir Maribor'un temellerini atmak için de çalışıyoruz. Maribor burada ikinci olmak için değil, şampiyonluklar ve birçok kupa kazanmak için var.



Ülkenin en büyük kulübü olmak doğal olarak medya ilgisi ve eleştirileri beraberinde getiriyor, ancak biz bunu motivasyona dönüştürüyoruz. En önemli şey sizin desteğinizdir ve birlikte önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğiz; her zamankinden daha güçlü ve daha birlik olarak.