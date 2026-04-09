Göztepe-Galatasaray maçında inanılmaz pozisyon: Topu ağlarla buluşturamadı...

Süper Lig'de 27. haftanın erteleme mücadelesinde Göztepe, sahasında Galatasaray'a 3-1 boyun eğdi.

İzmir ekibi devreyi 2-0 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda sahneye bambaşka bir takım olarak çıktı.

Ancak peş peşe harcanan pozisyonlar, sonucu değiştirmeye yetmedi.

MAÇIN KIRILMA ANI

İkinci yarıya yüksek tempolu başlayan Göztepe, baskısının karşılığını 50. dakikada aldı.

Juan'ın bulduğu golle skoru 2-1'e getiren ev sahibi, tribünlerin de desteğiyle rakip kaleye yüklendi.

59. dakikada Juan'ın çevirdiği topla boş kaleyle burun buruna kalan Janderson, 1,5 metre mesafeden topu ağlara gönderemedi.

BOŞ KALEYE ATAMADI

Bu pozisyon, maçın kırılma anı oldu. Göztepe cephesinde üst üste heba edilen fırsatlar moral bozukluğuna yol açtı.

Kaçan goldün ardından dengeleri bir türlü kuramayan İzmir temsilcisi, Lemina'nın attığı golle sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.