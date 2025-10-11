Adanaspor'da hesap krizi: Futbolcular lokantada rehin kaldı

Bir dönem Süper Lig'de boy gösteren Adanaspor, eski günlerini mumla arıyor.
1954 yılında kurulan Türk futbolunun köklü kulübü, son olarak skandal bir olayla gündeme geldi.
Fethiyespor deplasmanına giden Adanaspor kafilesi, yolculuk sırasında dinlenme tesislerinde mola vererek burada yemek yedi.
OYUNCULAR HESAP ÖDENMEYİNCE REHİN KALDI
Ancak yemeğin 3 bin 500 TL tutarındaki ücreti ödenmeyince kriz çıktı.
Lokanta çalışanları, takımın hareketine izin vermedi ve futbolcular burada rehin kaldı.
TEKNİK DİREKTÖR CEBİNDEN ÖDEDİ
Bu durum takımıyla maça gidemeyen teknik direktör Yüksel Yeşilova’ya iletildi.
Yeşilova, lokantanın ücretini havale yoluyla ödedi ve takımı rehin kalmaktan kurtardı.
SON ANDA YETİŞTİLER
Adanaspor Başkanı Ergin Göleli de son anda otobüs ayarlayarak takımı deplasmana göndermeyi başardı.