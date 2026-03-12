Abone ol: Google News

Bodrum FK, Iğdır FK deplasmanında kazandı

Bodrum FK, 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Iğdır FK'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

1. Lig'in 30. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaştı.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Bodrum 3-2 kazandı.

Bodrum'un gollerini 18. dakikada penaltıdan Taulant Seferi, 56. dakikada Ahmet Aslan ve 63. dakikada Omar Imeri kaydetti.

Iğdır'ın gollerini 54. dakikada penaltıdan Gianni Bruno ve 90+4. dakikada Wenderson Soares attı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 51 puana yükseldi, Iğdır FK ise 44 puanda kaldı.

Lig'in 31. haftasında Iğdır FK deplasmanda Bandırmaspor ile; Bodrum FK evinde Boluspor ile karşılaşacak.

