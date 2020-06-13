Adem Büyük'ün virüsten korunma yöntemi

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maskesiz dolaşan Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'ün eliyle ağzını kapatması sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da futbolcular kampa girdi.

Maç saatini beklemeye koyulan sarı-kırmızılılarda Falcao'nun ardından takımın en büyük gol umut olan Adem Büyük'ün sosyal medyaya düşen fotoğrafı çok konuşuluyor.

AĞZINI ELİYLE KAPATTI

Necati Ateş'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, Metin Oktay Tesisleri'nde maskesiz dolaşan Adem'in eliyle ağzını ve burnunu kapattığı görülüyor.

Bu kare, sokağa çıkma yasağının açıklandığı gün markete alış veriş yapmaya giderken ağzını eliyle kapatan vatandaşı akıllara getirdi.