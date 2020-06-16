Ahmet Nur Çebi: 48 saatte 200 bin SMS geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yardımcı kampanyası ve futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" adlı programa katılan Ahmet Nur Çebi, 'Bırakmam Seni' kampanyasının iyi gittiğini söyledi.

Çebi, takımdan gidecek 3-5 oyuncunun olduğunu ancak parada anlaşmaları durumunda bazılarının kalabileceğini de belirtti.

Çebi'nin sözleri şu şekilde:

"GİDECEK 3-5 OYUNCU VAR"

"Takım içinden gidecek 3-5 futbolcu var, ama belki de onlarla anlaşacağız ve devam edeceğiz. Çok da seviyoruz ve birçoğunun da bizim için değeri var. Onları yok kabul edemezsiniz. Alın teriyle bizim için mücadele ediyorlar. Olmazsa hadi beş kişiden ikisi ile anlaştık, üçü gitti üç tane adam alacaksın. Benim devam eden kontratlarım var, onları ne yapacaksınız, maaşları yüksek. Onlardan rica ettik."





"Biz yok olursak sizler de yok olursunuz. Ben şöyle yapın böyle yapın demedim. Lütfen bu durumu anlayarak biraz düşünüp bizimle sezon bittiğinde hazırlıklı gelip konuşmanızı rica ediyoruz. Biz sizden anlayış bekliyoruz, yardım bekliyoruz dedik. Cevap beklemediğim için cevapları bilmiyorum, sezon sonuna bıraktık. Tahmin ediyorum birçoğu bize yardımcı olacaktır. Profesyonel oyuncular da kendilerince haklıdır, yurt dışından gelmişler, aileler var."

"48 SAATTE 200 BİN SMS GELDİ"

"Bu borçları camialar kendileri ödeyecekler. SMS gönderenler ki çok önemli. 200 bin SMS 48 saatte geldi. 2 günde 200 bin geldi. Tişörtleri de (Bırakmam seni) satışa çıkaracağız. Tabii bu rakamın azalmamasını umut ediyorum. Yüzde 15'teki sıkıntımız; benim elimde kontratlarım var. Ben TFF'den yüzde 30'a 40'a çıkarın istemiyorum. Benim faiz oranlarımı yüzde 25'lerden yüzde 15'e düştü. Orada Cumhurbaşkanımız da devreye girdi. Bankalar da müsade ettiler. Biz de TFF'ye diyoruz yüzde 15'ten hesaplayın ama reddettiler bunları. Ocak ayında yaşadığımız olay buydu. Yüzde 15 rakamı o bile fazla. Benim 2-3 yıl gibi kontratlarım var ve elimden çıkaramıyorum. Pandemiden dolayı hoşgörü gerekli. Bunun dozajını da TFF ayarlamalı."