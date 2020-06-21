Ahmet Nur Çebi: Boateng, opsiyonunu kaldırdı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Boateng'in, sözleşmesindeki 10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giymesi halinde anlaşmanın otomatik uzamasına yönelik maddeyi kaldırdığını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Sporun Manşeti programına konuk oldu.

Çebi, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

''BOATENG, OPSİYONUNU KALDIRDI''

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kevin Prince-Boateng hakkında da konuşan Çebi, Ganalı golcünün kontratında bulunan, "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesinin kaldırıldığını belirtti.

Bu teklifin Boateng'in kendisinden geldiğini de söyleyen Çebi, ''Boateng'in ücreti 325 bin euro, 6 aylık yani 600-700 bin euro yıllık ücreti. Kendisinin opsiyonu 1 milyon 700 bin euro eğer biz kullanırsak ya da opsiyona göre uzarsa ki, Boateng opsiyonunu kaldırdı. 'Bana zorunlu olarak bağlı kalmayın, ben top oynamak istiyorum' dedi ve bu opsiyonu kendisi kaldırdı. Ama tüm bunları paket halinde çözeceğiz biz. Çözümü de temmuz sonunda, maçlar sona erdiğinde yapacağız.'' ifadelerini kullandı.