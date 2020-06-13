Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ben hesap vermeyeceğim, kendisi hesap verecek" diyerek başarısızlık halinde sorumlunun Sergen Yalçın olacağını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup ve Atiba hakkında TRTSpor'a açıklamalarda bulundu.

"SORUMLULUK SERGEN HOCA'DA"

Sergen Yalçın'ın istemesi durumunda sportif direktör getirebileceklerini ifade eden Çebi, "Sergen Hoca'nın performansını yeterli buluyorum. Sportif direktörlüğe ihtiyacı olmadığını söylerse, almayız. Sorumluluk Sergen Hoca'da, ben hesap vermeyeceğim, kendisi hesap verecek. Biz, onun isteklerini Beşiktaş'ı uçurması için yerine getireceğiz. Sergen Hoca için ne doğruysa, Beşiktaş için de o doğrudur. Sergen Hoca isterse sportif direktör gelir." şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi: Sorumluluk Sergen Hoca'da - İZLE

"OĞUZHAN'I İSTİYOR"

Beşiktaş'ın gençlerle mücadele etmek istediğinin altını çizen Çebi, "Gençlerle oynamak istiyoruz. Güven Yalçın'ın çok süre alacağını düşünüyoruz. Burak Yılmaz gibi golcüden bir şeyler öğrenecek, bu bir şansı. Rıdvan sol bekte oynar, Erdoğan stoperde oynar, Fatih Aksoy orta sahada oynar, Oğuzhan Özyakup ile sarılır, öpüşürüz ve yeni başlangıç yapar. Sergen Yalçın da Oğuzhan Özyakup'u istiyor. Hocanın, kimseyle sorunu yok. Kalede Ersin ve Utku var, Trabzonspor'da Uğurcan başarılı oldu, biz de genç kaleci ile oynayabiliriz." dedi.

"GÖKHAN VE CANER SEZON SONUNDA GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Gökhan ve Caner hakkında da konuşan Çebi "Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile görüştük; 'Düşünün, taşının, ekonominin durumu da ortada' dedik. Kalmalarını istiyoruz. Cevabı Temmuz ayında lig bitince almak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"ATIBA HUTCHINSON TAKIMDA KALACAK"

Başkan ayrıca, "Atiba'nın kalmasını istiyorum, Sergen Yalçın da istiyor. Atiba 1 yıl oynamak istiyor ve onunla anlaşmak kolay olur. 1 sene oynadıktan sonra 1 sene daha isteyebilir, futbolu seviyor. Atiba hiç bırakmayacak gibi geliyor bana, kendine çok iyi bakıyor." diye konuştu.