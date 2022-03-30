Ahmet Nur Çebi: Yeni hoca seçimi çok zordu

Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi de bir konuşma yaparak samimi duygularını taraftarlara iletti.

Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlama programına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve bazı kulüp yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.Programda, Beşiktaş'ın şampiyonluk hikayelerini içeren videolar klip izletildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in Beşiktaş sevdalılarının yoğun olarak yaşadığı bir kent olduğunu söyledi.

"SPORTİF BAŞARI ÖNEMLİ"

Beşiktaşlılığın bir duruş ve tarz olduğunu belirten Çebi, siyah-beyazlı taraftarların her zaman takımlarına destek verdiğini aktardı.

Çebi, sportif başarının önemine vurgu yaparak, "Başarılar önemli. Zaman zaman insanlar hayattan keyif alarak yaşamak isterler. Beşiktaş'ı seven ve inanan bu insanların da sportif anlamda başarıyı özlediklerini, ne istediklerini biliyorum. Geçen sene 4 kupa aldık. Hepsi önemliydi ama kadın futbol takımızın aldıkları kupalar oldukça önemliydi. Bu sene de başarılı gidiyoruz. Kadın futbolunda herhalde uzun yıllar kupaları pek başkalarına verme niyetimiz yok." diye konuştu.

"İKİ KEZ HOCA DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Çebi, kısa süre önce Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmaya vardıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni hocamız aslında çok zor bir seçimdi. 2 ay kalmıştı. 'Seçelim, seçmeyelim, yapalım, yapmayalım, bekleyelim, kongre gidiyoruz, nezaketsizlik yapmayalım' derken maalesef çok değerli iki Beşiktaşlı hocamızın, Beşiktaş'a zarar vermemek adına yaptığı fedakarlıklar sonucu iki kere hoca değiştirmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz, Sergen Hocamız kupaların sahibiydi, teknik direktörüydü. Sonra altyapımızdan çok kıymetli bir hocamızı getirdik. O hocamız da yükü bu kadar çekebildi. Daha fazlasını arzu ettik ama yaşadığı, duyduğu şeyler biraz kendisini travmatik anlamda çok üzdü. Özellikle bazı Beşiktaşlılar var. Beşiktaşlı olduğunu iddia edenler var. Sadece kazandığınız gün sizi alkışlıyor. Hocanızı göklere çıkarıyor. Bir sonraki maç aynı kişiyi, aynı hocayı yerin altına alabiliyor."





"ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN"

"Böyle Beşiktaşlılar bu camiaya çok şey vermez ama varlar, bizimdir, parçamızdır. Onları da bir tarafa koyamayacağız ama onların etkilediği hocamızın bırakması neticesinde şu anda Valerien Ismael'i getirdik. Bugün çalışan arkadaşlarla konuşuyordum. Sabahın 5.30 ile 6.00'sında iş başı yapan, çok alışık olmadığımız bir hoca türü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız."