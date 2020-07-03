Ahmet Nur Çebi: Yeni sözleşme Sergen Hoca'ya yakışır

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın bekleneni verememesinin ardından yolları ayıran Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer döneminde taraftarların da yoğun isteği üzerine Sergen Yalçın ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

Bir süredir Sergen Hoca ile aralarında problemler olduğu söylenen Başkan Çebi, konuyla ilgilil konuştu.

''ARAMIZDA PROBLEM VARMIŞ GİBİ ALGI YAPIYORLAR''

Sergen Yalçın ile aralarında herhangi bir sorun olmadığına vurgu yapan Çebi, “Sergen hocayla aramızda bir problem varmış gibi bir algı yapıyorlar. Çok çirkin. Böyle bir şey yok. Herkes bunu hocamıza da sorabilir. Ben hocamla konuşmadığım bir şeyi başka yerde konuşmam. Ben futbol takımımızı hocama teslim ettim. Teslim ederken durumumuzu da kendisine anlattık. Bizim bu işin içinden çıkarken kendisinin futbol bilgisine ve öze dönüşe vereceği katkıya ihtiyacımız olduğunu söyledik, kendisi de kabul etti. Ama sanki biz U19'u alıp komple sahaya süreceğiz gibi bir algı oluşturuluyor. 17-18 yaşındaki çocukların tamamını ilk 11 oynatacağız gibi konuşuluyor. Bizim şampiyonluk hedefimiz yokmuş gibi düşünülmesin. Hocamız bunu vurguladı. Biz bütün kupalara talibiz. Şampiyonluk düşünmediğimiz bir sezon olamaz.'' ifadelerini kullandı.

''YENİ SÖZLEŞME EN ÇOK SERGEN HOCA'YA YAKIŞIR''

İstikrardan yana olduğunu belirten Başkan Çebi, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Hocamızın sözleşmesini uzatmayı düşünüyorum. Başaracak ve uzayacak zaten. İstikrardan yanayım. Yeni sözleşme en çok Sergen hocaya yakışıyor. Beşiktaş'ın gerçeklerini hocaya anlattım ben. Yapalım, beraber yürüyelim. Sergen hoca yok pahasına fedakarlık yaptı. Buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum.''