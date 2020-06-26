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    Al Nasr, Maicon'u geri gönderebilir

    Al Nasr, Maicon'u geri gönderebilir

    Galatasaray'ın kiralık olarak Al Nasr'a gönderdiği Maicon'un bonservisi için Suudi Arabistan ekibinin harekete geçmediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 08:49
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    Al Nasr, Maicon'u geri gönderebilir #1

    Galatasaray'da kiralık gönderilen futbolcuların durumuyla ilgili belirsizliğe son olarak Maicon da eklendi.

    Babel ile Diagne'yi kadrosunda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların maliyetlerinden kurtulmak isterken, Brezilyalı stoper için yaşanacak gelişmeler de can sıkacağa benziyor.

    KİRALIK SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    1.5 yıldır Al Nassr'da forma giyen Maicon'un Suudi ekibindeki sözleşmesi 5 gün sonra sona eriyor.

    Suudi Arabistan Federasyonu ligin tekrar başlaması için tarihi 4 Ağustos olarak belirledi. Süper Lig bittikten sonra Arap ülkesinde sezonun tekrar başlayacak olması, oyuncunun durumuyla ilgili soru işaretleri yarattı.

    Al Nasr, Maicon'u geri gönderebilir #2

    AL NASR'DAN SES YOK

    Al Nasr kulübü, oyuncunun bonservisi için henüz harekete geçmedi.

    Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un kalıcı transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'a dönecek olması, kiralıklar krizine yeni bir halka ekleyecek.

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