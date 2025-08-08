Al-Wahda, Dusan Tadic'i açıkladı

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından sarı-lacivertlilere veda eden Dusan Tadic'in yeni takımının neresi olacağı merak konusuydu.

Avrupa'dan ciddi teklifler alan 36 yaşındaki futbolcu transfer kararını verdi.

Deneyimli yıldız rotayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne kırdı.

YENİ DURAĞI BAE OLDU

Ve Tadic'in yeni durağı belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Al-Wahda, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki Sırp futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüp sosyal medyadan Tadic için özel bir paylaşımda da bulundu.

53 MAÇTA 13 GOL 16 ASİSTLE OYNADI

Tadic, Sırp ekiplerinden Kızılyıldız'ın da gündemine gelmişti fakat Belgrad ekibi transferden vazgeçti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.