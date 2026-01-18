Abone ol: Google News

Alanyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. Maç öncesi iki takımın sahaya çıkacakları muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 08:55
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.
  • Fenerbahçe'de bazı oyuncular sakatlık ve milli takımdaki görevleri nedeniyle forma giyemeyecek.
  • Galip gelirse, Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirecek.

Süper Lig heyecanı devam ediyor. 

Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Oba Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

İlk devreyi namağlup bitiren ve devre arasında Süper Kupa’yı kazanan 39 puanlı sarı lacivertliler, Alanya karşısında galip geldiği takdirde, dün Gaziantep ile berabere kalan 43 puanlı lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1’e indirecek.

Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Levent Mercan, Archie Brown ve Edson Alvarez ile Fas Milli Takımı’nda bulunan Youssef En-Nesyri forma giyemeyecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Makouta, Ümit, Janvier, Fatih, Florent, Hagi, Efecan, Ruan, Güven.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Oğuz), Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Duran.

