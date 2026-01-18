Alanyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.
- Fenerbahçe'de bazı oyuncular sakatlık ve milli takımdaki görevleri nedeniyle forma giyemeyecek.
- Galip gelirse, Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirecek.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Oba Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
İlk devreyi namağlup bitiren ve devre arasında Süper Kupa’yı kazanan 39 puanlı sarı lacivertliler, Alanya karşısında galip geldiği takdirde, dün Gaziantep ile berabere kalan 43 puanlı lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1’e indirecek.
Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Levent Mercan, Archie Brown ve Edson Alvarez ile Fas Milli Takımı’nda bulunan Youssef En-Nesyri forma giyemeyecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Makouta, Ümit, Janvier, Fatih, Florent, Hagi, Efecan, Ruan, Güven.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Oğuz), Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Duran.