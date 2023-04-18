Alanyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor.

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4' Boey, sağ kanattaki Rashica'yı topla buluşturdu. Kosovalı futbolcu, yaya doğru orta yaptı. Mertens, ceza sahası dışına gelen bu topta şutunu çekti ancak Belçikalı futbolcunun vuruşu yavaş kaldı. Runarsson bu topu kontrol etti.

2' Mertens sol kanattaki Kerem'i topla buluşturmak istedi. Savunma araya girdi. Daha sonra topu alan Efecan, Mertens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Alanyaspor kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Alanya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başladı. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

İlk 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Doumbia, Efecan Karaca, Lusamba, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi