Aleksandar Stanojevic, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sırp teknik adam, düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

SEÇİMLERİ

"Portre" özel kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" isimli karesini seçen 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Spor" kategorisinde ise Costas Baltas'ın "Zaferin ardından" fotoğrafını oyladı.

Aleksandar Stanojevic, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" adlı karesine oyunu verdi.

Deneyimli teknik adam, "Günlük Hayat" kategorisinde de Mohamed Elshahed'in çektiği "Yaz mesaisi" başlıklı karede karar kıldı.

"DUYGU VEREN FOTOĞRAFLARI ARAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Stanojevic, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Ben genelde duygu veren fotoğrafları aramaya çalışıyorum. Onları daha çok beğendim. Djokovic'in özellikle benim için ayrı bir yeri var. Bu yüzden bu fotoğrafları seçtim. Çünkü duyguları yansıttıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

31 OCAK'TA SONA ERECEK

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Çevre ve Doğal Yaşam", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.