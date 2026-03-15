İspanyol basını Arda Güler'i manşetlere taşıdı

LaLiga'da Real Madrid, Elche'yi 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdüğü maça Arda Güler damga vurdu.

70 metre mesafeden rakip ağları havalandıran milli yıldızın golü dünyada gündem olurken başta İspanyol basını olmak üzere, Avrupa'da pek çok yayında Arda Güler manşetlerde kendisine yer buldu.

Manşetlerde milli futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

DEFENSA CENTRAL: BAŞKAN ARDA İÇİN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Defensa Central haberinde Maç sonrası soyunma odasına inen başkan Florentino Perez'in galibiyeti tarihi bir golle taçlandıran Arda Güler ile birlikte tüm oyuncuları övdüğünü yazdı.

Güler'in muhteşem golü, altyapı oyuncularının Bernabéu'da üst düzey bir takıma karşı gösterdiği performans karşısında Perez "Burada yaptığınız her şey inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

PLATENA MADRID: ŞİMDİDEN PUSKAS'A ADAY

Planeta Madrid ise milli futbolcu için şu sözlere yer verdi:

Arda Güler , çağının yeteneklerinden biri, taraftarları ayağa kaldıran o özel oyunculardan biri; bu özelliği Santiago Bernabéu stadyumunda Elche'ye karşı oynanan maçta bir kez daha kanıtladı.



Genç Türk oyuncu tarihi bir gol attı ve birçok kişi onu şimdiden Puskás ödülüne aday gösteriyor ; Elche kalecisi Matías Dituro da buna kesinlikle katılacaktır.

MARCA: TARAFTARIN NESİLDE BİR KEZ ŞAHİT OLABİLECEĞİ BİR GOL

Marca gazeteci ise "Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler sihirli değneğini salladı ve stadyum adeta bir trans haline girdi. Hiç de şaşırtıcı değil; Türk dahi oyuncunun Elche'ye karşı attığı o muhteşem gol , taraftarların nesilde bir kez şahit olabileceği türden bir goldü.

Aylar sürecek yarışmalara daha çok zaman varken, Güler'in muhteşem golü şimdiden bir sonraki FIFA Puskás Ödülü için ciddi bir aday gibi görünüyor. Bir başyapıtın tüm unsurlarına sahip." ifadelerine yer verdi.

MUNDO DEPORTIVO: BUNU YAPABİLECEK ÇOK AZ OYUNCU VAR

Mundo Deportivo gazetesi ise bir Arda Güler'in yeteneğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler çıtayı yükseltti ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yaptı; şüphesiz yılın en iyi gollerinden birini attı. Kendi yarı sahasından, hele ki 60 metreden fazla bir mesafeden gol atmakla övünebilecek çok az oyuncu var.



Muazzam yeteneğe sahip ancak zaman zaman istikrarsız bir performans sergileyen Güler, güçlü şutunu ve cesaretini sergiledi.



Dituro'nun kalesinden uzaklaştığını ve orta sahadan oldukça uzakta olduğunu gören Güler, hiç tereddüt etmeden topa vurdu ve Elche kalecisinin üzerinden aşırarak muhteşem bir gol attı.

AS: DAHA İYİSİNİ BEKLEMEYİN

AS gazetesi ise "Güler'in son dakikalarda attığı, kültürel bir hazine olarak ilan edilecek olan muhteşem 68.6 metrelik şutla hafızalara kazındı. Önümüzdeki yıllarda daha iyisini beklemeyin." sözlerine yer verdi.

LA GAZETTA DELLO SPORT: ASIL MÜCEVHER ARDA'NIN GOLÜ

La Gazetta Dello Sport tarafından yapılan haberde ise şu ifadeler yer aldı:

Zavallı Elche'ye karşı 60 metreden attığı gol Arbeloa'nın takımı, Rudiger, Valverde, Huijsen ve Arda Güler'in muhteşem golüyle Elche'yi 4-1'lik skorla rahatça mağlup etti.



Arda Güler'in 60 metreden fazla mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş, rakip kaleciyi ileri pozisyonda mağlup etti. Akşamın beyaz şölenini taçlandıran sansasyonel bir başarı.