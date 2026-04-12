Aleksandar Stanojevic: Kolay goller yediğimiz için şu anda sonuncuyuz

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE KAYBETMEYİ HİÇ HAK ETMEDİK"

Aleksandar Stanojevic, "Konyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Bugün bence bu maçı 3-0 kaybetmeyi hiç hak etmedik. Çünkü maçı iyi kontrol ettik. Duran toplardan olsun, kontralardan olsun çok basit goller yedik. Böyle kolay goller yediğimiz için de şuan da sonuncuyuz. Ama bugün gerçekten iyi oynadık. Böyle kaybetmeyi hiç hak etmedik" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic pes etmeyeceklerini belirterek, son maça kadar ligde kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.