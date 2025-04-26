Alexandru Maxim: Büyük liglerde bu şekilde penaltı verilmiyor

Süper Lig'de 33. haftada Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi.

Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Maxim, Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

"BÜYÜK LİGLERDE BU ŞEKİLDE PENALTI VERİLMİYOR"

Alexandru Maxim'in maç sonu sözleri şu şekilde:

"Şunu söylemek istiyorum. Muhteşem bir ilk yarıda oynadık. Rakibimize fazla fırsatlar vermedik. 1-0'ı da yakaladık. Ama ikinci yarıyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Genelde yüzde 50-50 pozisyonlarda böyle oluyor, çok kolay fauller çalındı. Ben daha önceden Almanya'da oynadım, büyük liglerde bu şekilde penaltı verilmiyor. Şaka gibi! 1-1'den sonra biz biraz daha düştük moral olarak. Penaltıdan sonra biraz çöktük. 2 tane daha kolay ve basit gol yedik. Bu şekilde kaybettik."