Haber Merkezi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç, son haftalarda sarı-lacivertli taraftarların tepkisi hakkında önemli ifadelere imza attı.

Koç, protestolar karşısında oyuncuların olumsuz etkilendiğini söyledi.

"TEPKİLERİ ANLIYORUM"

Gelen tepkiler hakkında konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal.

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"

"Tribünde olsan, başkan Ali Koç'a bakışınız nasıl olurdu? Tepki gösterir miydiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Biz 'pazara kadar değil, mezara kadar' kültürü taraftarlıktan geldik. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, camia bu süreçten geçiyor olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız.

"OYUNCULARA TEPKİYİ ANLAMIYORUM"

Oyunculara gelen tepki hakkında konuşan Koç, şu sözleri sarf etti:

Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu.