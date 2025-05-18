Ali Koç, dernek bastı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, eylül ayında seçimli bir kongre yapılması yönünde karar almıştı.
İMZA KAMPANYASI
Sarı-lacivertli camiada daha erken tarihte seçimli olağanüstü kongre yapılması için taraftarlar ve taraftar dernekleri kampanya başlattı.
Kongre kararı için yaklaşık 9 bin imzanın gerektiği sarı-lacivertlilerde özellikle Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan 'Geleceğe İmza' kampanyasının etkili olduğu ve hedeflenen sayıya yaklaşıldığı ileri sürülmüştü.
NELER YAŞANDI?
Kongre tartışmaları tüm hızıyla devam, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken bir hareket geldi.
Oda TV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi.
Koç'un Tunay'a "Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" diyerek bağırdığı iddia edilirken, taraflar arasında yaşanan tartışma, çevredeki taraftarların müdahalesiyle sona erdi.
FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz.
"İTİBAR SUİKASTİNE UĞRAMIŞ DURUMDAYIZ"
Öte yandan Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş konuya ilişkin TGRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Gebetaş, şu ifadeleri kullandı:
Bu olay ya da vaka yaşanmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonla itibar suikastine uğramış durumdayız. Sayın Tahir Kum'un yaptığı "basma" şeklinde ithamlar kesinlikle doğru değildir. Sayın Başkan Ali Koç, kulüpten çıktık ve yürüdüğümüz yerde Fenerbahçe Gönüllüleri de vardı başkan, 'Buraya bir uğrayalım' dedi ve dernekte üst kata çıktık. Orada dernek başkanı Emrah Tunay da vardı. Ali Koç, Emrah beye "Çok genç görünüyorsunuz" dedi ve derneği gezmek istedi. Yaklaşık 10-15 dakikalık sohbetin ardından dernek başkanı Emrah Tunay bizi çıkışa kadar uğurladı ve elimizi sıktı sonrasında da oradan ayrıldık.
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