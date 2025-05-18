Ali Koç, dernek bastı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, eylül ayında seçimli bir kongre yapılması yönünde karar almıştı.

İMZA KAMPANYASI

Sarı-lacivertli camiada daha erken tarihte seçimli olağanüstü kongre yapılması için taraftarlar ve taraftar dernekleri kampanya başlattı.

Kongre kararı için yaklaşık 9 bin imzanın gerektiği sarı-lacivertlilerde özellikle Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan 'Geleceğe İmza' kampanyasının etkili olduğu ve hedeflenen sayıya yaklaşıldığı ileri sürülmüştü.

NELER YAŞANDI?

Kongre tartışmaları tüm hızıyla devam, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken bir hareket geldi.

Oda TV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek ve dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdi.

Koç'un Tunay'a "Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" diyerek bağırdığı iddia edilirken, taraflar arasında yaşanan tartışma, çevredeki taraftarların müdahalesiyle sona erdi.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz.

"İTİBAR SUİKASTİNE UĞRAMIŞ DURUMDAYIZ"

Öte yandan Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş konuya ilişkin TGRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Gebetaş, şu ifadeleri kullandı: