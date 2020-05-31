Ali Koç, F.Bahçe logolu maske taktı

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin bir süredir devam etmemesi üzerine ekonomik anlamda sorunlar yaşayan futbol kulüpleri, virüsten korunmak amacıyla birçok ülkede kullanımı zorunlu olan maskeleri logolu üretip, taraftarlar için satışa sunmaya başlamıştı.
Fenerbahçe'de ise tanıtımı adeta Başkan Ali Koç yaptı.
İDMANA LOGOLU MASKEYLE KATILDI
Geçtiğimiz gün sarı-lacivertli takımın idmanına katılan Başkan Koç'un, logolu maskelerden kullanması dikkatlerden kaçmadı.
Söz konusu maskelerin, bugün kulüp mağazı üzerinden satışa çıktığı açıklandı.