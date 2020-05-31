Ali Koç, F.Bahçe logolu maske taktı Geçtiğimiz gün takımın idmanını izleyen Başkan Ali Koç, bugün kulüp mağazasında satışa sunulan logolu maskelerden kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin bir süredir devam etmemesi üzerine ekonomik anlamda sorunlar yaşayan futbol kulüpleri, virüsten korunmak amacıyla birçok ülkede kullanımı zorunlu olan maskeleri logolu üretip, taraftarlar için satışa sunmaya başlamıştı.

Fenerbahçe'de ise tanıtımı adeta Başkan Ali Koç yaptı.

İDMANA LOGOLU MASKEYLE KATILDI

Geçtiğimiz gün sarı-lacivertli takımın idmanına katılan Başkan Koç'un, logolu maskelerden kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu maskelerin, bugün kulüp mağazı üzerinden satışa çıktığı açıklandı.