Alvaro Morata bu sezonki 6. golünü attı

İHA

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu. Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla yendi.

Sarı-kırmızılıların 2. golünü İspanyol futbolcu Alvaro Morata kaydetti.

Mücadeleye yedek başlayan ve 77. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil olan Morata, 84. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

6. GOLÜNÜ ATTI

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 6 yaptı. Alvaro Morata bu gollerin 5’ini Süper Lig'de, 1'ini de Türkiye Kupası'nda attı.