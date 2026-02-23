Amed Sportif Faaliyetler, Vanspor'u son dakikada yendi

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 27. haftasında evinde Vanspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
1. Lig'in 27. haftasında zirve ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçta Amed Sportif Faaliyetler ile Vanspor karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed Sportif Faaliyetler, 1-0'lık skorla kazandı.
Amedspor'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Felix Afena-Gyan attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Amed Sportif Faaliyetler, 54 puana yükseldi. Vanspor, 38 puanda kaldı.
Amed Sportif Faaliyetler, ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Vanspor, sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi