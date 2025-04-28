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1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor, sahasında Amedspor'u konuk etti.

Ümraniyespor, sahasında konuk ettiği Amedspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 53'e yükseltirken, Amedspor 54 puanda kaldı.

ÜMRANİYESPOR, 'TÜRK ASKERİYİZ' ŞARKISI ÇALDI

Karşılaşma, oynanan oyundan çok futbol dışı bir olayla gündeme geldi.

Karşılaşma öncesinde Amedspor futbolcuları ısınmak için sahaya çıktı.

Amedsporlu oyuncular sahaya çıktığı sırada statta "Türk Askeriyiz" şarkısı çalındı.

O anlar böyle görüntülendi.

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Can Badak
Editor