Anderson Talisca detayı! Beşiktaş'tan Rafa Silva paylaşımı geldi

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbide karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 1-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Gedson Fernandes attı.
Siyah-beyazlı takımda golü atan Gedson, 36. dakikada kullandığı penaltıda ise kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçemedi.
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BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, derbi zaferi sonrası paylaşımlarına yıldız ismi Rafa Silva ve eski oyuncusu Anderson Talisca'nın aynı karede olduğu fotoğrafla devam etti.
Siyah-beyazlıların tek kelimelik paylaşımında, "Görkemli" ifadesi yer aldı.
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