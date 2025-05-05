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Anderson Talisca detayı! Beşiktaş'tan Rafa Silva paylaşımı geldi

Anderson Talisca detayı! Beşiktaş'tan Rafa Silva paylaşımı geldi Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ın derbi paylaşımları devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Rafa Silva ve Anderson Talisca'nın aynı karede olduğu tek kelimelik bir paylaşımda bulundu.