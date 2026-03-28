Anderson Talisca'dan Beşiktaş derbisi cevabı

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Talisca, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Brezilyalı yıldız, kritik mücadelede taraftar desteğinin belirleyici olacağına dikkat çekerken, hedefleri doğrultusunda kayıp yaşamamaları gerektiğini vurguladı.

"BEŞİKTAŞ MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş maçının kendileri adına büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu maç bizim için çok önemli. Taraftarımızın bizi muazzam bir şekilde destekleyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Sezon içinde kaybedilen puanlara da değinen Talisca, "Hedefimiz için maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef kaybetmememiz gereken puanları kaybettik ama en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"MİLLİ ARADA DAHA İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Zorlu bir fikstüre girdiklerini belirten yıldız futbolcu, takım olarak hazırlık sürecine de dikkat çekti.

Milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Talisca, "Oynayacağımız maçlar zor ama bizler de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada daha iyi çalışıyoruz, daha güçlü dönebilmek adına. Sahada en iyisini yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.