İlkay Gündoğan'dan kariyer itirafı geldi

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig devi Manchester City'den bonservissiz olarak kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, kulüp mikrofonuna konuştu.

Sarı-kırmızılıların soru-cevap programında gelen soruları yanıtlayan deneyimli futbolcu, kariyerine dair önemli bir itirafta bulundu.

"EN BÜYÜK HAYALİM GALATASARAY'DA OYNAMAKTI"

"Futbola başladığında en büyük hayalin neydi?" sorusuna İlkay Gündoğan, "Bir gün Galatasaray için futbol oynamak." cevabını verdi.

"Şampiyonlar Ligi'nde üç kez final oynadın. Kazandığınız şampiyonlukta neler hissettin?" şeklinde yöneltilen soruya cevap veren İlkay, "İlk iki defasında maalesef kaybettiğim için finali, üçüncü defasında hem İstanbul'da, benim için çok özel bir yerde o kupayı çok kazanmak istedim. Nasipmiş. Büyük bir gururdu. Hem City'nin kaptanı olarak hem de ligden ve kupadan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak çok büyük bir gururdu." dedi.

"ÖZEL BİR MAÇTI"

Galatasaray formasıyla deplasmanda Manchester City ile oynanan karşılaşma için konuşan İlkay Gündoğan, şu sözlerle devam etti:

"Çok gururluydum. Çünkü Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde hem kulübü, camiayı hem ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Benim için de tabii ki City deplasmanı çok daha özel bir maçtı. Galatasaray formasıyla orada sahaya çıkmak, eski takım arkadaşlarıma karşı, eski teknik direktörüme karşı... Çok mutlu bir gündü. Kaybettik maalesef ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ve çok özel bir maçtı benim için."

"KARİYERİMDE BU TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAK NASİPMİŞ

"Ali Sami Yen'de ilk kez sahaya çıktığında neler hissettin?" sorusuna ise tecrübeli oyuncu, "Çok basit aslında. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk ve büyük bir gurur. Kariyerimde Ali Sami Yen'de, bu taraftarın önünde bu formayla oynamak nasipmiş. Çok özel bir gündü. Hem kendim için hem ailem için. Ondan dolayı tabii çok mutluyum, gururluyum." cevabını verdi.