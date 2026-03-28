Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Skriniar'dan beklenen haber geldi

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Milan Skriniar’dan teknik heyeti sevindiren bir haber geldi.

Slovakya Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edilen ancak Kosova ile oynanan karşılaşmada riske edilmeyen deneyimli savunmacının son durumu netleşti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Kosova’ya 4-3 mağlup olarak elenen Slovakya’da Skriniar, kadroda yer almasına rağmen ağrıları nedeniyle forma giymedi.

DERBİYE YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Oyuncunun sağlık durumu göz önünde bulundurularak sahaya sürülmediği öğrenildi.

Buna göre sakatlığını büyük ölçüde atlatan 31 yaşındaki stoperin, kısa süre içinde İstanbul’a dönerek bireysel çalışmalarına devam etmesi planlanıyor.

Teknik ekibin, oyuncunun yükleme sürecini kontrollü şekilde ilerletmeyi hedeflediği belirtildi.

Skriniar’ın, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde milli aranın ardından Süper Lig’de 5 Nisan’da oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.

FOREST MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Tecrübeli oyuncu, son olarak Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynanan ilk maçta sakatlanmış ve karşılaşmayı tamamlayamamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev alan Skriniar, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilerde savunma hattının önemli isimlerinden biri olan Slovak stoperin dönüş süreci, derbi öncesinde yakından takip ediliyor.