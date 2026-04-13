Anderson Talisca'dan şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Globo'ya açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldız, Kayserispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet ve bu maçtaki 2 golüne değindi.

Talisca, "Bu galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. İki gol de benim sevdiğim şekilde ceza sahası içinden veya yakınından geldi. Teknik direktörüm bana bunu yapma özgürlüğü tanıyor ancak aynı zamanda savunmaya yardımcı olmak için taktiksel sorumluluk vermiş durumda. Türkiye'de iyi bir dönem geçiriyorum. Kulübün ve benim en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu." dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE, KUPAYI KAZANACAĞIZ"

Talisca daha sonra Süper Lig'de kalan 5 maç için mesaj verdi.

Brezilyalı golcü, "Önümüzde beş final maçı var. Bunlardan biri de Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma. Tüm özverimizle çalışmaya devam etmeliyiz. Her şey yolunda giderse, kupayı kazanacağız" diye konuştu.

"TEK EKSİK KUPA"

32 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye geleli bir yıldan biraz fazla oldu ve iyi istatistiklerim var. Bu dönemi taçlandıracak kupa eksik." sözlerini sarf etti.

Talisca, "Türkiye Ligi ve kupada mücadele ediyoruz. Umarım kazanabilir ve taraftarların bize gösterdiği sevgiye karşılık verebiliriz." dedi.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 40 maçta süre bulan Anderson Talisca, 23 gol attı ve 5 asist yaptı.