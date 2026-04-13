Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı geldi

Galatasaray’la puan farkının 2'ye inmesinin ardından Sadettin Saran camiaya şampiyonluk mesajı verdi. Başkan Saran, "İnşallah 5 hafta sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlarız" dedi.
Galatasaray'ın üst üste puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışı kızıştı.
Hal böyle olunca lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 2'ye düşen Fenerbahçe, şampiyonluğa odaklandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk mesajı verdi.
Kütahya Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına katılan Başkan Saran, daha sonra Kütahyaspor'un şampiyonluk maçını tribünden takip etti.
Dernek açılışında açıklamalarda bulanan Fenerbahçe Başkanı, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.
Kütahya'da açıklamalarda bulunan Saran, "Bugün Kütahyaspor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. İnşallah 5 hafta sonra da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlarız." ifadelerini kullandı.