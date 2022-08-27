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    Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa etti

    Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa etti

    Karagümrük mağlubiyetinin ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'nın istifasını verdiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 22:00
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 22:07
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    Süper Lig'de Karagümrük rakibi Ankaragücü'nü sahasında 4-1 mağlup etti.

    Müsabakanın ardından, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa ettiğini duyurdu.

    "Kulübün önünü açmak için istifa ediyorum"

    Dalcı şu ifadeleri kullandı:

    "Kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Ankaragücü camiasından ve taraftarından özür diliyorum."

    Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa etti #1


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