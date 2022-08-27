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- Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa etti
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa etti
Karagümrük mağlubiyetinin ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'nın istifasını verdiği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 27.08.2022 - 22:00
- Güncelleme : 27.08.2022 - 22:07
Süper Lig'de Karagümrük rakibi Ankaragücü'nü sahasında 4-1 mağlup etti.
Müsabakanın ardından, Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa ettiğini duyurdu.
"Kulübün önünü açmak için istifa ediyorum"
Dalcı şu ifadeleri kullandı:
"Kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Ankaragücü camiasından ve taraftarından özür diliyorum."