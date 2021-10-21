Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftası hız kesmeden başlarken Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında 14. sırada olan Medipol Başakşehir, ligin 15. sırasında olan Antalya ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı yenerken, Emre Belözoğlu ile çıkışa geçmek istiyor.

Antalyaspor ise geçen yıla oranla düşük bir grafik sergilerken, eski gücüne kavuşarak 15. sıradan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Bu iki takımın nefes kesen mücadelesini izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Futbolseverler, "Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.