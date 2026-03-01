Anthony Musaba: Henüz kaybedilmiş bir şey yok

Antalyaspor, Süper Lig'in 24’üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK"

Hollandalı futbolcu, "Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok." dedi.

"1 PUAN BİZİ MEMNUN ETMEDİ"

Musaba, "Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz. 1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.