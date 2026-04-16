Arda Güler rekorları altüst etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid elendi, Bayern Münih yarı finale yükseldi. 7 gollü maç tarihe geçerken Arda Güler, maça damga vurdu.

Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de ilk dakika dolmadan ve frikikten olmak üzere 2 gol atan Arda, maçın bitiminin ardından hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Arda gecede beş rekora birden imza attı ama Madrid'i yine de elenmekten kurtaramadı.

ARDA'NIN DÜN GECE KIRDIĞI REKORLAR

-Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon atılan en erken gol.

-Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’in attığı en erken gol. (35. saniye)

-Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih’e atılan en erken gol.

-Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu.

-Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu.

"BÖYLE OLMAMALIYDI"

Öte yandan gecede beş rekora imza atan Arda Güler'den maç sonu bir paylaşım geldi.

Milli yıldızımız yaptığı paylaşımda, "Böyle olmamalıydı. Özür dileriz. Geri döneceğiz. Hala Madrid." ifadelerini kullandı.