Arda Güler'den akıl dolu hareket: Rakip savunmayı böyle uyuttu...

La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağup etti.

Milli oyuncumuz Arda Güler, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

Güler, yaptığı asist öncesindeki hareketiyle ise gündem oldu.

ARDA BOŞLUĞU GÖRÜNCE AYAKKABIYI BIRAKTI

Real Madrid'in kullanacağı korner öncesinde Arda Güler'in, köşe direğine yakın bir pozisyonda ayakkabılarını bağlamaya çalıştığı görüldü.

Milli futbolcu, bir anda ayakkabılarını bırakıp pas istedi.

Güler daha sonra Tchouameni'ye asist yaptı.

'TAKTİK Mİ YOKSA TESADÜF MÜ?'

Güler'in asistinin öncesinde yaptığı harekete ait görüntüler, sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Futbolseverler, Arda Güler'in hareketi için 'Taktik mi yoksa tesadüf mü?' yorumları yaptı.

İşte o anlar...