Arda Güler'in enfes golü sonrası Neuer'in görüntüsü olay oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Real Madrid, rövanş müsabakasında Alman deviyle deplasmanda karşı karşıya geldi.

Real Madrid'in Bavyera devine konuk olduğu maçta jeneriklik gollere imza atan Arda Güler, Manuel Neuer'i 2 kez çaresi bırakmayı başardı.

ATTIĞI GOLLERLE MAÇA DAMGA VURDU

Allianz Arena'da oynanan müsabakanın 35. saniyesinde Neuer'in büyük hatasını gole çeviren Arda Güler, 29. dakikada bu kez frikikte sahne alarak estetik bir gole daha imza attı.

Arda'nın frikiğini çıkarmak isterken filelere adeta yapışan Alman efsane Manuel Neuer'in bu görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

NEUER'İ ÇARESİZ BIRAKTI

Neuer'in çaresiz kaldığı anları paylaşan sosyal medya kullanıcıları, milli futbolcumuz hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Alman eldiveni ise tiye alan yorumlar yaptı.

İşte Arda'nın müthiş golünden sonra Neuer'in gündem olan o anları...