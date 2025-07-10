Arda Güler'in Paris Saint-Germain maçındaki görüntüsü gündem oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile İspanyol devi Real Madrid, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

PSG sahadan 4-0 galip ayrılarak finale yükselirken, golleri 6. ve 24. dakikada Fabian Ruiz, 9. Ousmane Dembele, 88. dakikada Gonçalo Ramos attı.

ARDA 83 DAKİKA OYNADI

Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 83. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

FİNAL PAZAR AKŞAMI OYNANACAK

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile PSG arasında 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.

GÜNDEM OLDU

Öte yandan Real Madrid'in hezimeti sonrası Arda Güler'in maç oynanırken bir pozisyonun ardından kendisini yüzüstü yere bıraktığı an sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Real Madrid taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Arda Güler'in çabası tam puan aldı ve bu kare binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Son düdükle birlikte büyük üzüntü yaşayan milli futbolcunun o anları kameralara yansıdı.

ALABA TESELLİ ETTİ

Ayrıca karşılaşma sonrası stat çıkışında da oldukça mutsuz ve yıkılmış olduğu görülen Arda Güler'i takım arkadaşı Alaba teselli etti.