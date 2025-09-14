Arda Güler'in performansı Avrupa basınının gündeminde

La Liga'nın 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Mücadelede 2. golü milli oyuncumuz Arda Güler attı.

Real Madrid'de ikinci golü kaydeden milli oyuncumuz Arda Güler'in gösterdiği performans Avrupa basınında gündem oldu.

İşte o manşetler...

ZNews

"Arda Güler, Real Madrid'deki değerini kanıtladı. Real Madrid'in hücum hattında Kylian Mbappe'nin mükemmel partneri Vinicius değil, Arda Güler. Genç oyuncunun Real Madrid formasıyla yavaş yavaş olgunlaştığını söyleyebiliriz. Sadece ara sıra rotasyonda yer alan bir oyuncuyken, takımın kilit oyuncularından biri haline geldi."

Granda3

"Arda Güler ve Mbappe, Real Sociedad'a karşı kazanılan galibiyette kilit oyunculardı. Arda, Reale Arena'yı "fetheden" diğer oyuncuydu. Bu sezon Xabi, orta sahaya hükmetme görevini üstlendi. Mükemmel sol ayağı, hareket kabiliyeti, oyun anlayışı ve vizyonu, onu Xabi'nin oyun tarzı için kilit bir oyuncu haline getiriyor. Mbappe ve Arda Güler, Real Madrid'in yarısı ve bunu bir kez daha kanıtladılar. Xabi Alonso, Real Madrid sistemindeki iki kilit oyuncuyu kullanarak gerçekten harika bir takım kurmayı başardı."

Tribuna'da yer alan haberin başlığında, Arda Güler'in ve Mbappe'nin arasındaki anlaşmanın Bernabeu'daki efsane Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil ikilisini hatırlattığını yazdı.

Vietnam.vn

"Mbappe ve Arda Güler'in birbirini mükemmel şekilde tamamlıyor. Güler topu kolayca kontrol ediyor, ayağında uzun süre tutmuyor ve her zaman belirleyici paslar için alan buluyor. Mbappe ise ritmi anlıyor ve genç takım arkadaşının yaratıcılığını en üst düzeye çıkarmak için tam doğru anda hareket ediyor."