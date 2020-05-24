Arda Turan, bu kez Kurban Bayramı'nı kutladı Daha önce 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan, kendisine gelen eleştirilere gönderme yapmak amacıyla Ramazan Bayramı'nda ise Kurban Bayramı'nı kutlamayı seçti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çektiği bir videoda bayramları karıştıran Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." demiş ve kısa süre içinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Ardından yaptığı bir açıklama ile büyütecek bir şeyin olmadığını belirten Turan, ''Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. '' ifadelerini kullanmıştı.

Arda Turan, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırdı - İZLE

KURBAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Arda yine rahat durmadı...

Kişisel Instagram hesabı üzerinden Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir paylaşım yapan Arda Turan, daha önce kendisine gelen eleştirilere de göndermede bulundu.

Arda, bu kez de Ramazan Bayramı yerine Kurban Bayramı'nı kutlamayı tercih etti.