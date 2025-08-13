Arda Turan, fotoğraf çektirirken temastan kaçındı

Sezon başında Eyüspor'dan ayrılan ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, gündemden düşmüyor.

Son dönemde yaptıklarıyla konuşulan 38 yaşındaki teknik adam, çarpıcı bir harekete daha imza attı.

TEMAS ETMEDİ

Arda Turan'ın, Ukraynalı kadınlarla hatıra fotoğraflarında temas etmeden poz vermesi dikkat çekti.

Başarılı çalıştırıcının bu anlarına "Hanımcılık kazanacak" ve "Şöyle erkeklere hasret kaldık be" gibi yorumlar yapıldı.

MUHABİRLE GÖZ TEMASI KURMAMIŞTI

Arda Turan'ın, Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği röportaj uzun süre konuşulmuştu.

Turan'ın, muhabir Savina ile göz göze gelmekten kaçınması sosyal medyada gündem olmuştu.

2018'DE EVLENMİŞTİ

Arda Turan, 2018'de Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Çiftin, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu dünyaya gelmişti.