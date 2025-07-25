Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçın ardından verdiği röportajda, bir kez daha Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina'yla göz göze gelmekten kaçındı. Turan'ın o anları kameraya böyle yansıdı...