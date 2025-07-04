Asırlık kulübün elektrikleri borç nedeniyle kesildi: Babadan oğula devredildi...

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar gibi esen kulüplerimiz, özellikle son yıllarda kötü yönetim ve çeşitli sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve son olarak İzmir ekibi Altay...

Öyle ki İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’da sular durulmuyor.

ALTAY 3. LİGE DÜŞTÜ

111 yıllık tarihi olan Altay, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'in ardından 4 sezonda 3. kez küme düştü.

Geçtiğimiz yıl 1. Lig'e veda eden Altay, böylelikle üst üste 2. kez küme düşmüş oldu.

Kadro planlamasını yapan İzmir ekibine bir şok da elektrik şirketinden geldi.

150 bin TL’lik elektrik borcunu bir süredir ödeyemeyen Altay’ın Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ndeki elektriklerinin kesildiği öğrenildi.

150 BİN TL'LİK BORÇ YÜZÜNDEN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Elektrik kesintisinin yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Altay'da bir ilk yaşanacak.

Geçtiğimiz sezon şirketleşerek Büyük Altay 1914 A.Ş.'yi kuran İzmir ekibi, bir türlü istediği alıcıyı bulamamıştı.

Altay'dan yapılan açıklamaya göre Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetim, şirketin hisselerini Görkem Gürüz'e devretti.

BABADAN OĞULA DEVİR...

Altay'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Altay Spor Kulübü'nün profesyonel yarışmacı haklarının devri planlanan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisse devri işlemleri, bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakkı Görkem Gürüz'e gerçekleştirilmiştir. Kulübümüzün şirketleşme sürecinde önemli bir aşama daha tamamlanmış olup, bundan sonraki süreç; gerekli sicil tescil işlemleri ve Türkiye Futbol Federasyonu onaylarıyla nihayete erecektir. Büyük Altay'ımızın geleceği adına atılan bu stratejik adımın, camiamıza ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını temenni eder; tüm Büyük Altay sevdalılarına saygıyla duyururuz.

KULÜBÜN LOGOSUNA HACİZ GELDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Altay yine skandal bir gelişmeyle gündeme gelmişti.

Kulüpte 2022-23 yılları arasında görev yapan bir antrenörün, 473 bin TL alacağı nedeniyle kulübün logosu, markası ve amblemine 9 Mayıs'ta haciz işlemi başlattığı ortaya çıkmıştı.

Eski antrenörün avukatı son olarak icra edilen marka, logo ve amblemin satışını talep etmişti.