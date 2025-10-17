Abone ol: Google News

Atalanta, Yunus Akgün'ü takip ediyor

Atalanta, Ademola Lookman’ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Galatasaray’ın milli yıldızı Yunus Akgün’ü transfer listesine ekledi. Bergamo ekibi, ara transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncu için hamle yapabilir.

Yayınlama Tarihi: 17.10.2025 09:08
  • Atalanta, Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi.
  • İtalyan ekibi, Lookman'ın ayrılması durumunda Akgün için ara transfer döneminde devreye girebilir.
  • Galatasaray'ın, Yunus Akgün'ü bırakmaya yanaşmadığı ancak Lookman transferinde kolaylık sağlanması halinde ayrılığa izin verebileceği belirtildi.

İtalya Serie A ekibi Atalanta, Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi.

Foot Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Atalanta, 25 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün için devreye girdi.

ATALANTA, LOOKMAN'IN YERİNE DÜŞÜNÜYOR 

İtalyan ekibinin, kadrosundaki boşlukları güçlü halkalar ile doldurmak istediği ve bu doğrultuda Yunus Akgün'e liste başındaki isimlerden biri olarak yer verdiği belirtildi.

GALATASARAY'IN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Haberde, Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü kolay kolay bırakmaya niyetli olmadığı ancak Ademola Lookman'ın transferinde kolaylık sağlanması karşılığında ayrılığa izin verebileceği de aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 26 gole katkı yapan Yunus Akgün, bu sezon ise forma giydiği 9 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

