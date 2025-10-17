Atalanta, Yunus Akgün'ü takip ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A ekibi Atalanta, Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi.

Foot Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Atalanta, 25 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün için devreye girdi.

ATALANTA, LOOKMAN'IN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

İtalyan ekibinin, kadrosundaki boşlukları güçlü halkalar ile doldurmak istediği ve bu doğrultuda Yunus Akgün'e liste başındaki isimlerden biri olarak yer verdiği belirtildi.

GALATASARAY'IN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Haberde, Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü kolay kolay bırakmaya niyetli olmadığı ancak Ademola Lookman'ın transferinde kolaylık sağlanması karşılığında ayrılığa izin verebileceği de aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 26 gole katkı yapan Yunus Akgün, bu sezon ise forma giydiği 9 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.