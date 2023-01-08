Avrupa devleri derbiye scout gönderdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki takımın futbolcuları da mercek altına alınacak.

Süper Lig'de lideri belirleyecek derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek.

Büyük ilgi gören maç kapalı gişe oynanacak. Dev derbi 5 kıtada 100'den fazla kanalda canlı yayınlanacak.

Bu derbiye Avrupa takımlarının temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

İki takımın bu sezon performansıyla göz dolduran futbolcuları yakından takip edilecek.

İzlenecek futbolcular

Galatasaray'da Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Milot Rashica ve Lucas Toreira'nın talipleri scout ekiplerini derbiye gönderdi.

Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Atilla Szalai, Osayi Samuel ve Miguel Crespo da scout ekiplerinin izleyeceği futbolcular arasında yer aldı.

Derbiye scout gönderen takımların isimleri şöyle; Atletico Madrid, Sevilla, Monaco, Napoli, Werder Bremen, West Ham United, Crystal Palace ve Liverpool