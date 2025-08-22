Aykut Kocaman'ı gören Cristian Baroni duygulandı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz takımı Benfica ile oynadığı maçı izlemek üzere Türkiye'ye gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'la buluşmasının ardından sürpriz bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

Cristian Baroni, Fenerbahçe'deki eski hocası Aykut Kocaman ile bir araya geldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İkilinin uzun uzun sarıldığı ve özlem giderdiği görülürken, Brezilyalı futbolcu bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Aykut Kocaman ile ilgili konuşan Baroni, şunları dedi:

Ben Türkiye'de bu olduğum kişiysem, insanların gördüğünde bu tepkileri verdiği kişiysem tamamen sizin sayenizde. Ben daha ilk dönemde ayrılmak istiyordum. Sizin sayenizde kaldım ve benim için her şey farklı oldu. Her şey için teşekkür ederim.